



Бывший заместитель начальника МАХАШ: Альшейх кастрировал полицию

Депутат Кнессета Моше Саада из Ликуда, бывший заместитель главы МАХАШ (департамента внутренних расследований полиции), сегодня 14 декабря, ответил на критику бывшего комиссара Рони Эльшиха в адрес "закона Бен-Гвира". Закон предоставляет назначенному министру Итамару Бен-Гвиру широкие полномочия по контролю над полицией Израиля.



Саада заявил, что "Рони Эльших, самый политический начальник, которого когда-либо знала полиция Израиля, человек, который растоптал жертв сексуальных преступлений, который срывал расследования, кастрировал полицию и плевал на все основные этические правила, смеет проповедовать мораль и критиковать, как будто бы он был примером и образцом правильного управления. Какая неосведомленность. Какой позор".