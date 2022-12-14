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Бывший заместитель начальника МАХАШ: Альшейх кастрировал полицию
14.12.2022 10:04 Аркадий Бочаровский

Бывший заместитель начальника МАХАШ: Альшейх кастрировал полицию

Депутат Кнессета Моше Саада из Ликуда, бывший заместитель главы МАХАШ (департамента внутренних расследований полиции), сегодня 14 декабря, ответил на критику бывшего комиссара Рони Эльшиха в адрес "закона Бен-Гвира". Закон предоставляет назначенному министру Итамару Бен-Гвиру широкие полномочия по контролю над полицией Израиля.

Саада заявил, что "Рони Эльших, самый политический начальник, которого когда-либо знала полиция Израиля, человек, который растоптал жертв сексуальных преступлений, который срывал расследования, кастрировал полицию и плевал на все основные этические правила, смеет проповедовать мораль и критиковать, как будто бы он был примером и образцом правильного управления. Какая неосведомленность. Какой позор".

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