



Бывший зам юридического советника о суде над Нетаниягу: Положите конец безумию

Бывший заместитель юридического советника правительства Раз Низри заявил в четверг, что, по его мнению, “судебный процесс над Нетаниягу должен закончиться соглашением о признании вины, чтобы положить конец этому безумию”.



В интервью 12 каналу, Низри прокомментировал петицию, которая была подана в БАГАЦ с требованием лишить Нетаниягу права занимать пост премьер-министра.



“Я не думаю, что суд вправе определять, кто будет быть премьер-министром. Это опасно для демократии”, – высказался он.



“Правые не должны думать, что закон может быть разработан с помощью политики, у них есть всевозможные законопроекты, предназначенные для создания или остановки системы правосудия. С другой стороны, левые тоже должны понимать, что невозможно конструировать политику с помощью закона”.



Касательно законопроекта об ограничении использования “основания разумности”, Низри сказал: “Мой юридический подход консервативен, но я не согласен с законопроектом. Я думаю, что в систему следует внести много поправок и изменений, но депутаты в коалиции, предложившей его, пошли на крайние решения”.



Низри также добавил: “Я думаю, что ограничение доктрины разумности, которая является субъективным понятием – правильный поступок. Даже судьи, которые заседают в одной коллегии, не думают одинаково о разумности. То, как это происходит сейчас, слишком экстремально”, – продолжил бфвший чиновник.



“Я не думаю, что правительству следует уволить юридического советника, но оно должно попытаться работать с ней в гармонии. Конечно, в такое время это нелегко, но это не значит, что ей должны угрожать. Дискурс против юристов, состоящий из клеветы и обвинений в их адрес, является опасным дискурсом”, — заключил он.