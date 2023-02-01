



Бывший зам командующего ЦАХАЛа Эяль Замир занял пост гендиректора Минобороны

Эяль Замир, бывший заместитель главнокомандующего вооруженными силами, назначен на пост гендиректора Минобороны.



57-летний Замир заменит нынешнего генерального директора Амира Эшеля, который ушел в отставку со сменой правительства.



Замир дважды рассматривался как кандидат напост начальника штаба ЦАХАЛа, в 2018 и 2022 годах. Однако, так и не получил эту должность.



Выступая на церемонии, посвященной его назначению, министр обороны Йоав Галлант рассказал о проблемах, с которыми столкнется Замир.



"Оборонный истеблишмент работает и будет продолжать работать, чтобы противостоять угрозам как ближним, так и дальним, главная из которых исходит от Ирана", — сказал он, добавив, что на вызовы необходимо отвечать "с беспрецедентным творческим подходом".



Галлант также подчеркнул роль военных в государственном строительстве, работе с молодежью, инвалидами и семьями погибших.



Поблагодарив Галланта за назначение, Замир поклялся, что "все, кто нам угрожает, встретят железную стену — надежную и сильную оборону".



Последнее время Замир занимал должность заместителя начальника штаба ЦАХАЛа. В 2018 году он был командующим Южным штабом.



С 2012 по 2015 год Замир был военным секретарем премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

