



Бывший спикер Кнессета: убитые поселенцы - не мои братья

Бывший спикер Кнессета, Авраам Бург, был запечатлен в прошлую пятницу в ходе столкновений с полицией, когда он пытался добраться до Хавара, чтобы выразить поддержку местным жителям, пострадавшим от беспорядков в день убийства в результате теракта Хилеля и Игаля Янива.



"Неразумно сочувствовать людям на Хар-Браха - разумнее сочувствовать жертвам в Хавара. Хар Браха должна быть эвакуирована, ее нельзя было строить", - сказал Бург в эфире радиостанции 103FM.



Он дал понять, что очень сожалеет об убийстве. "Должен ли я лично прийти туда и выразить свою скорбь? Ответ - нет", - сказал он и заявил: "Это не мои братья, у меня нет генетических братьев, у меня есть братья по пути и идеям".

