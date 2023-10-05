



Бывший соратник Януковича Клюев впал в кому в московской больнице

Бывший глава Администрации президента Януковича Андрей Клюев, которого Владимир Зеленский лишил гражданства, попал в больницу в Москве. Его подключили к аппарату, который помогает насыщать кровь кислородом при дыхательной недостаточности. Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на собственные источники.



По их данным, пациент был госпитализирован в частную клинику и прямо сейчас находится в тяжелом состоянии. Клюев в коме и под круглосуточной охраной. Все это началось якобы еще 25 сентября, когда у него случился отит. Через пару дней он прошел, но вместо этого у Клюева началась отдышка, а его состояние начало ухудшаться.



"Прибывший по вызову врач частной клиники диагностировал бактериальную пневмонию и пациента госпитализировали. Врачи ввели его в медикаментозный сон и установили аппарат ИВЛ, чтобы снизить нагрузку на легкие. Супругу Клюева не пускают в палату, а саму больницу охраняют силовики" - говорится в сообщении.



Кто такой Андрей Клюев