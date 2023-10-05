Бывший соратник Януковича Клюев впал в кому в московской больнице
Бывший глава Администрации президента Януковича Андрей Клюев, которого Владимир Зеленский лишил гражданства, попал в больницу в Москве. Его подключили к аппарату, который помогает насыщать кровь кислородом при дыхательной недостаточности. Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на собственные источники.
По их данным, пациент был госпитализирован в частную клинику и прямо сейчас находится в тяжелом состоянии. Клюев в коме и под круглосуточной охраной. Все это началось якобы еще 25 сентября, когда у него случился отит. Через пару дней он прошел, но вместо этого у Клюева началась отдышка, а его состояние начало ухудшаться.
"Прибывший по вызову врач частной клиники диагностировал бактериальную пневмонию и пациента госпитализировали. Врачи ввели его в медикаментозный сон и установили аппарат ИВЛ, чтобы снизить нагрузку на легкие. Супругу Клюева не пускают в палату, а саму больницу охраняют силовики" - говорится в сообщении.
Кто такой Андрей Клюев
- с 2010 по 2012 год Андрей Клюев был первым вице-премьер-министром Украины;
- с 2012 по 2014 - секретарем СНБО;
- 24 января 2014 года еще при президенте Януковиче был назначен на должность главы Администрации президента Украины, а уже 25 февраля 2014 года подал в отставку.
- в настоящее время находится в розыске, поскольку подозревается в "незаконном препятствовании проведению митингов" на Майдане, сопровождавшемся физическим насилием. Речь о возможной организации разгона студентов 30 ноября 2013 года.
- в апреле 2016 года по представлению Украины Андрей Клюев был объявлен в розыск по линии Интерпола, но в 2019 исключен из базы;
- 17 мая 2023 года ВАКС заочно избрал Клюеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревали в организации завладения и растрате бюджетных средств.