



Бывший редактор Walla: я подвергся ментальному изнасилованию

Бывший редактор сайта Walla Ави Алькалай 12 сентября впервые дал показания в Иерусалимском окружном суде по делу 4000 (дело Bezeq-Walla), в рамках которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвиняется в получении взяток от бизнесменов Шауля и Ирис Элович, а также в мошенничестве и злоупотреблении доверием.



"Вмешательство было во всех областях", - свидетельствовал Ави Алькалай в деле 4000 на суде над премьер-министром. По его словам, "любая информация о Нетаниягу была изначально одобрена генеральным директором, на которого оказывалось давление, это было что-то очень плохое". В ходе обсуждения была также представлена переписка, в которой бывший генеральный директор просил снять и изменить статьи в соответствии с его требованием.



Прокурор, адвокат Иегудит Тирош, спросила Алькалая: "В какой степени вы сталкивались с помехами, связанными с семьей Нетаниягу, во время вашей работы в Walla?" Он ответил, что "термин "сталкивался" здесь не подходит. В 2015 и 2016 годах, в эти два года, имело место - и я прошу прощения за термин, который я использую, - очень агрессивное "ментальное изнасилование" в отношении контента, касающегося семьи Нетаниягу".



По словам Алькалая, "давление оказывалось постоянно - с утра, даже ночью, до глубокой ночи. Вмешательство было во всех областях, нет ни одной области, которая бы не была затронута. Я хочу объяснить механизм, который будет повторяться во всех всех моих показаниях. Когда я понял ситуацию, я выбрал тактику, о которой в ретроспективе очень сожалею и которая неуместна в прессе, а именно - вести переговоры по поводу новостей".



Далее Алькалай рассказал о "переговорах" с главным редактором Иланом Иешуа по поводу его просьбы снимать и изменять статьи в соответствии с его требованиями, заявив, что "у меня была договоренность с журналистом Тивоном, что я не буду трогать его контент, но мне придется смягчить основной и второстепенные заголовки. Потому что в противном случае вся статья будет жестоко удалена, как это уже случалось в прошлом".