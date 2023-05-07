



Бывший прокурор: сделка с правосудием не нужна Нетаниягу, вредит прокуратуре

Недавно стало известно, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара готова разрешить сделку с правосудием по делам против премьер-министра,.



Сделка, по версии юридического советника, должна включать признание вины и осуждение за злоупотребление доверием, а также устранение Нетаниягу с общественной арены в обмен на снятие с него обвинения во взяточничестве и отказ от реального тюремного заключения. Об этом сообщил журналист 12-го канала Гай Пелег.



Адвокат Давид Форер, бывший высокопоставленный сотрудник государственной прокуратуры, выступил в эфире с Арелем Сегалом на радио 103FM и прокомментировал ситуацию: "Если предположить, что это - правда, это немного странно. Если идет расследование, то почему они беспокоятся о том, останется Нетаниягу или нет. Мы уже видели это в отставке Арье Дери, когда он ушел из Кнессета, чтобы суду не пришлось обсуждать вопрос о бесчестии…. Является ли должность премьер-министра чем-то, чем можно торговать? Готов ли Нетаниягу отдать ее, чтобы облегчить наказание? Прокуратура пытается создать дискурс вокруг отставки вместо того, чтобы говорить о проблемах, вытекающих из показаний полицейских и промахах в расследовании. "Я не вижу никакого политического или юридического интереса для Нетаниягу говорить об этом", - добавил он.



"Трудно оценивать такие вещи, - сказал адвокат Форер, говоря о возможности того, что премьер-министр действительно решит подписать соглашение о признании вины: "Я бы поставил на то, что нет. Мы слушаем показания уже два года, до окончания процесса пройдет 5-6 лет, шансы на то, что он будет признан виновным во взяточничестве и сядет в тюрьму, невелики, мы видели, что свидетели обвинения не были великими героями и большинство из них свидетельствовали в его пользу. Имеет ли смысл, что человек не может быть избран главой партии, если десять лет назад он получал сигары? Если будет заключена сделка, которую сочтут неправедной, ущерб, нанесенный системе правосудия и правоохранительной системе, будет реальным и тяжелым, и я не представляю, как это можно будет исправить".