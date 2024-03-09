



Бывший президент Гондураса осужден в США за торговлю наркотиками

Суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса виновным в незаконном ввозе сотен тонн кокаина в США.



55-летнему Эрнандесу, который, по мнению федеральных прокуроров США, превратил свою центральноамериканскую страну в "наркогосударство" во время своего президентства в 2014-2022 годах, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.



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Оглашение приговора состоится позднее.



Эрнандеса обвиняют в том, что он способствовал контрабанде около 500 тонн кокаина - в основном из Колумбии и Венесуэлы - в Соединенные Штаты через Гондурас с 2004 года, начиная задолго до его президентства.



По словам обвинителей, Эрнандес использовал деньги от продажи наркотиков для собственного обогащения и финансирования своей политической кампании, а также для фальсификации выборов на президентских выборах 2013 и 2017 годов.



В 2022 году он был экстрадирован в США, обвиненный в пособничестве контрабандистам наркотиков в обмен на миллионные взятки.



Вынеся обвинительный приговор, Эрнандес пошел по стопам других бывших глав латиноамериканских государств, осужденных в США, таких как панамец Мануэль Норьега в 1992 году и гватемалец Альфонсо Портильо в 2014 году.



Будучи президентом, он перенес посольство Гондураса из Тель-Авива в Иерусалим в 2021 году.

