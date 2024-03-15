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Бывший премьер Польши даст показания об использовании израильского шпионского ПО
15.03.2024 14:15 MIGnews.com

Бывший премьер Польши даст показания об использовании израильского шпионского ПО

Бывший премьер-министр Польши должен дать показания специальному парламентскому комитету о покупке и предположительно незаконном использовании его правительством современного шпионского программного обеспечения.

Шпионская программа Pegasus от NSO Group использовалась для шпионажа за мобильными устройствами противников правящей партии "Закон и справедливость". Согласно последним данным, оно также использовалось для подслушивания некоторых ключевых членов правой партии.

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Откровения, о которых впервые сообщило агентство Associated Press в 2021 году, потрясли Польшу и усилили опасения Европейского союза, что правительство "Закона и справедливости" подрывает верховенство закона.

Ярослав Качиньский был премьер-министром в 2006-2007 годах, но продолжал играть ключевую роль в польской политике и после ухода с поста, особенно когда его партия "Право и справедливость" вновь стала править в 2015-2023 годах. Он считался самым влиятельным политиком Польши в период использования шпионского программного обеспечения и занимал различные посты, включая пост заместителя премьер-министра по вопросам безопасности.

В январе 2022 года 74-летний Качиньский признал, что страна покупала передовое шпионское программное обеспечение у израильского производителя программ для слежки, но отрицал, что оно использовалось для атак на его политических противников.
 

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