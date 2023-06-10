



Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул Парламент

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в пятницу, что уходит с поста депутата после того, как ему сказали, что он будет подвергнут санкциям за введение парламента в заблуждение, сообщает Associated Press.



Джонсон ушел после того, как получил результаты расследования законодателей по поводу вводящих в заблуждение заявлений, которые он сделал в парламенте о “патигейте”. В своем заявлении он обвинил оппонентов в попытке изгнать его, заявив, что он “получил письмо от Комитета по привилегиям, в котором ясно говорилось, что они полны решимости использовать судебное разбирательство”, чтобы изгнать Джонсона из Парламента.



Он назвал Комитет “судом кенгуру”.



Отставка экс-премьера повлечет за собой внеочередные выборы, чтобы заменить его на посту депутата от пригорода Лондона.



Джонсон ушел с поста лидера Консервативной партии в июле прошлого года на фоне отставок нескольких его министров. Он собирался снова баллотироваться в партийное руководство после того, как его преемница Лиз Трасс ушла в отставку менее чем через два месяца после вступления в должность, но в конечном итоге отказался от этого.