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Бывший премьер-министр Пакистана арестован
09.05.2023 13:18 Ирина Демьянова

Бывший премьер-министр Пакистана арестован

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован, сообщил во вторник его помощник. 

Хан был взят под стражу судом в Исламабаде по делу о коррупции, сообщает местная телекомпания Geo TV.

Как сообщает Reuters что вскоре после того, как Хан вошел в ворота Высокого суда Исламабада, за ним вошли контингенты военизированных формирований.

Свидетель добавил, что ворота были заблокированы бронетехникой, и вскоре после этого Хан был увезен под усиленной охраной.
 

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