Бывший премьер-министр Пакистана арестован
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован, сообщил во вторник его помощник.
Хан был взят под стражу судом в Исламабаде по делу о коррупции, сообщает местная телекомпания Geo TV.
Как сообщает Reuters что вскоре после того, как Хан вошел в ворота Высокого суда Исламабада, за ним вошли контингенты военизированных формирований.
Свидетель добавил, что ворота были заблокированы бронетехникой, и вскоре после этого Хан был увезен под усиленной охраной.