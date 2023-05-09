



Бывший премьер-министр Пакистана арестован

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован, сообщил во вторник его помощник.



Хан был взят под стражу судом в Исламабаде по делу о коррупции, сообщает местная телекомпания Geo TV.



Как сообщает Reuters что вскоре после того, как Хан вошел в ворота Высокого суда Исламабада, за ним вошли контингенты военизированных формирований.



Свидетель добавил, что ворота были заблокированы бронетехникой, и вскоре после этого Хан был увезен под усиленной охраной.

