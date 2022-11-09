



Бывший посол Тегерана в Москве: Россия нас надула

Бывший посол Исламской Республики Иран в России заявил, что Тегеран "попался на мошенническую операцию Москвы" по продаже беспилотников в эту страну.



В интервью информационному агентству ILNA в понедельник, 7 ноября, Нематулла Язиди раскритиковал дисгармонию между "происходящим на местах и дипломатией" в Исламской Республике и сказал: "Похоже, мы потерпели поражение от мошеннической операции России, которая всячески вредит нашим национальным интересам".



По словам бывшего посла Тегерана в Москве, в связи с продажей беспилотников России, "помимо последствий, связанных с войной на Украине, для Ирана есть дополнительные последствия, которые также могут быть связаны с ядерной программой Исламской Республики."



Бывший посол Тегерана в Москве добавил: "Война на Украине не имеет никакого отношения к JCPOA (ядерное соглашение с ведущими державами), но когда это соглашение и следующие за ним переговоры связаны с вопросом продажи беспилотников России, это серьезно вредит нашим национальным интересам".

