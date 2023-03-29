



Бывший посол Израиля в США: Это самый большой кризис в отношениях с 1991 года

Бывший посол Израиля в США Дани Аялон ответил сегодня утром на резкую критику президента США Джо Байдена в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белом доме на фоне реформы судебной системы.



"Низкая точка беспокойства Вашингтона наступила после довольно странного увольнения Галланта, которое, надеюсь, не будет реализовано. Но когда это произошло, в ту ночь я получил несколько телефонных звонков от людей, которые не понимали, куда идет Нетаниягу. Некоторые из них даже говорили, что, пока не будет доказано обратное, Нетаниягу представляет экзистенциальную опасность для Государства Израиль. Настолько, что он угрожает не только интересам безопасности США", — сказал Аялон в интервью 103FM.



По его словам, "США вложили в Израиль за эти годы сотни миллиардов долларов, поскольку Израиль представляет для американцев жизненно важный интерес в сфере безопасности - он стабилизирует для них Ближний Восток". Сильный Израиль сдерживает любого возможного противника, а стабильность на Ближнем Востоке для них важна, потому что если здесь начнутся войны, это вынудит США вмешаться, а это им меньше всего нужно.



"Я думаю, что этот кризис, пожалуй, самый большой с 1991 года, когда Джордж Буш-старший удержал десять миллиардов долларов в виде гарантий, о которых просил Шамир, из-за недоверия к нему. Пожалуй, даже больше, потому что в 91-м это действительно было только вопросом внешней политики в вопросе поселений. Да или нет, но когда они видят, что Израиль борется за свой образ и душу, для них это то, что полностью подрывает основу отношений. Демократические традиции в Вашингтоне, все политическое управление там занимается укреплением демократии. Для них демократия как религия, компромиссов не бывает", - добавил он.



По мнению Аялона, Нетаниягу некорректно отреагировал на слова Байдена.



"Он непокорный, и они видят в нем того, кто бросает вызов. Кто-то сказал мне там, после странного увольнения Галланта, что Нетаниягу напоминает ему воздушный шар, который отрывается от земли, поднимается вверх и его нельзя поймать. Реакция Нетаниягу усугубляет ситуацию. Американцы выжидают, каким будет исход переговоров в доме президента, они тоже осторожны и хотят "консенсуса и широкое согласие", потому что широкое согласие означает, что Государство Израиль широкое. Без консенсуса складывается мнение, что Государство Израиль слабое, и это не в интересах Америки"», — заключил он.