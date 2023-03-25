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Бывший начальник военной разведки: Нетаниягу - внутренний враг
25.03.2023 20:22 Аркадий Бочаровский

Бывший начальник военной разведки: Нетаниягу - внутренний враг

Бывший начальник военной разведки Израиля, генерал Амос Ядлин выступил в эфире 12-го канала.

Он сказал: “50 лет назад мы пошли на войну. Это была война против внешнего врага. Сейчас у нас есть война с внутренним врагом, который ослабляет Государство Израиль, но внешний враг никуда не делся”.

Когда журналисты “возмутились” и попросили не называть главу правительства, который пришел к власти законным путем, а не в результате военного переворота, Ядлин “взял свои слова обратно”.
 

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