



Бывший начальник военной разведки: Нетаниягу - внутренний враг

Бывший начальник военной разведки Израиля, генерал Амос Ядлин выступил в эфире 12-го канала.



Он сказал: “50 лет назад мы пошли на войну. Это была война против внешнего врага. Сейчас у нас есть война с внутренним врагом, который ослабляет Государство Израиль, но внешний враг никуда не делся”.



Когда журналисты “возмутились” и попросили не называть главу правительства, который пришел к власти законным путем, а не в результате военного переворота, Ядлин “взял свои слова обратно”.

