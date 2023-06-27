



Бывший начальник разведки ЦАХАЛа: визит Нетаниягу в Китай - несвоевременный

Генерал-майор (в отставке) Тамир Хейман, директор Института исследований национальной безопасности (INSS) прокомментировал информацию о предстоящем визите Нетаниягу в Китай. По его словам, “визит не побудит Белый дом пригласить Нетаниягу, наоборот, вызовет раздражение. Поэтому с тактической точки зрения это несвоевременно”, пишет Ynet.



“Если что-то и беспокоит американскую администрацию, так это… попытки Израиля жонглировать между Соединенными Штатами и их соперниками, в первую очередь Китаем. И сегодня, когда США заперты в глобальном противостоянии с Китаем, это неудачное время как со стратегической, так и с тактической точки зрения", - сказал он.



Бывший начальник разведки ЦАХАЛа добавил, что "особые отношения с Соединенными Штатами находятся под угрозой. Мы мало что можем сделать для пользы, но мы точно можем навредить. Этот акт - своего рода негативный ускоритель".



