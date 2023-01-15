



Бывший министр юстиции: Реформы необходимы



"Реформа необходима, вопрос в том, насколько далеко она зайдет", - заявил бывший министр юстиции профессор Даниэль Фридман в интервью шоу "Ульпан Шиши".



Фридман был министром юстиции во время части правительства Ольмерта и руководил изменениями в правовой системе, включая борьбу за сокращение полномочий БАГАЦа.



"С моей точки зрения, по крайней мере, есть место для реформ", - пояснил профессор Фридман. "Несмотря на все эти крики "каждая реформа - это конец демократии" - вопрос в том, насколько они оправданы и насколько далеко идущие вещи на самом деле", - добавил он.



Бывший министр пояснил, что "прежде всего, необходимо разобраться с феноменом авторитаризма в стране, и даже если мы говорим о реформах, я отмечу, что может возникнуть необходимость в реформах в Кнессете, таких как изменение основных законов, включая основной закон о правительстве, в зависимости от удобства и сиюминутных потребностей правительства в данный момент".



Фридман сказал: "Я бы следовал идеологической линии, которая гласит - разделение властей. Суд не должен управлять государством и должен как можно меньше участвовать в управлении государством, с другой стороны, его роль заключается в защите прав человека". Он пояснил, что "в том, что касается прав человека, должна сохраняться разумность".