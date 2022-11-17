



Бывший министр юстиции от Ликуда: судебная реформа станет катастрофой

Бывший министр юстиции от Ликуда Меир Шитрит в интервью 17 ноября атаковал идею наложения вето на решения БАГАЦа большинством в 61 депутата (пискат а-итгабрут).



Шитрит утверждает, такой закон, судя по всему, будет принят, и это станет “катастрофой”.



Шитрит, выступая на радио 103FM, заявил что пискат а-итгабрут позволит принимать законы с 61 членом Кнессета вопреки указаниям Верховного суда, и это - "просто катастрофа".



По мнению Шитрита: "Общественность не понимает смысла происходящего. Может случиться так, что общественность осознает на тяжелом опыте значение своего выбора".



Шитрит обрушился с нападками на Ликуд: "Их поведение поистине ужасающе".