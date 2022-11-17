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Бывший министр юстиции от Ликуда: судебная реформа станет катастрофой
17.11.2022 15:50 Аркадий Бочаровский

Бывший министр юстиции от Ликуда: судебная реформа станет катастрофой

Бывший министр юстиции от Ликуда Меир Шитрит в интервью 17 ноября атаковал идею наложения вето на решения БАГАЦа большинством в 61 депутата (пискат а-итгабрут).

Шитрит утверждает,  такой закон, судя по всему, будет принят, и это станет “катастрофой”.

Шитрит, выступая на радио 103FM, заявил что пискат а-итгабрут позволит принимать законы с 61 членом Кнессета вопреки указаниям Верховного суда, и это - "просто катастрофа".

По мнению Шитрита: "Общественность не понимает смысла происходящего. Может случиться так, что общественность осознает на тяжелом опыте значение своего выбора".

Шитрит обрушился с нападками на Ликуд: "Их поведение поистине ужасающе".

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