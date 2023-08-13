



Бывший ливанский чиновник: за поджогами Корана в Европе стояли сионисты

Бывший член кабинета министров Ливана предположил в недавнем телеинтервью, что за инцидентами сожжения Корана в Европе стоит Израиль.



Доктор Аднан Аль-Сайед Хуссейн, который в настоящее время является президентом Ливанского университета, прокомментировал инциденты сожжения Корана во время шоу 21 июля 2023 года, которое транслировалось по телеканалу Хизбаллы “Аль-Манар”. Интервью было переведено Ближневосточным исследовательским институтом СМИ (MEMRI).



"Когда в западной, европейской или любой другой стране мира происходит такой предосудительный акт, как унижение священного Корана, можно заподозрить прямую сионистскую подоплеку, потому что сионисты проникают на должности... Даже если это делается под видом ислама, христианства или любой другой религии, а иногда и под западным или светским названием, цель - очернить образ ислама и посеять вражду, потому что евреи делают это для себя", - утверждает Хусейн.



“Аллах предупреждал нас не только в главе Корана “Бакара”, но и в большинстве глав Корана, от ловушек, расставленных евреями со дней Моисея до Судного дня. Это очень опасно”, — добавил он.



“Я хотел бы отметить, что священный Коран проводит различие между евреями как людьми Книги и христианами как людьми Книги. Мы не должны смешивать христиан с евреями в этом отношении”, — продолжил Хусейн.



“Я считаю, что за этими атаками стоят израильско-сионистские руки”, — сказал он, а когда его спросили, какова будет цель этих атак, ответил: ”Вызвать раздоры и разрушить общества. Все, что происходит… Любые внутренние раздоры в любой стране... Изучите последние 100 лет, начиная с Первой мировой войны и по сей день, и вы увидите сионистские руки за всеми случаями раздоров”.



