



Бывший командир ЦАХАЛа: гражданская война будет короткой и жестокой



Бывший глава образовательного корпуса ЦАХАЛА, бывший военный летчик, полковник Нахамия Даган выпустил два больших гневных поста, в которых предупреждает, что инициативы правых закончатся гражданской войной



Господин Даган пишет: “Тот факт, что заслуженный террорист на котором клейма ставить некуда, который не служил в ЦАХАЛе и не внес никакого вклада в эту страну, только подстрекает и поджигает площади, является опорой, на которую опираются жестокие полицейские, избивающие граждан, служивших в ЦАХАЛе, рисковавших жизнью перед врагом, вносивших вклад в развитие страны, ее экономику и безопасность - только проясняет ситуацию для тех, кто до сих пор не понимает, кто такой Биби."



"Когда читаешь это, хочется пойти в Кнессет и отмахнуться от всей этой больной коалиции, - добавил Даган, - Биби и Смотрич, и Бен-Гвир, и Баркат, и Дихтер. Всех их. Ни один правый прошлого не поддерживает этих мерзавцев в качестве защиты от разрушения, которое они хотят нанести сионистскому предприятию и Государству Израиль".



Даган, который участвует в протестах против правительства и выступает с речами, не удовлетворился этим и послал угрозу правым и их избирателям: "Мы не слетевшие с катушек правые. Мы законопослушные граждане, которые верят, что большинство народа все же не банды Бен-Гвира и Биби. Мы верим в демократию и силу справедливости навеки. Вы, возмущенные правые, должны молиться, чтобы мы решили эту проблему демонстрациями".



В другом сообщении, Даган, сформулировал свое предложение о том, что делать: "Текущий этап: демонстрации, которые можно поддерживать на этом уровне. Черные флаги делают хорошую работу, также бросая вызов другим группам, таким как пилоты, спецназ, академия, врачи, женщины и т.д.".



"Следующий шаг: превращение демонстраций в протест, который нейтрализует всех членов коалиции. Не "нейтрализация" в стиле ЦАХАЛа. Нейтрализация в том смысле, что бардак вокруг них и вокруг их офисов будет такой, что они не смогут работать."





По мнению Дагана, "следующим шагом" должен стать "паралич экономики", который "неизбежно приведет к жестоким столкновениям между экономикой и истеблишментом, которые могут перерасти в гражданскую войну. А гражданская война - это война". Даган заявил, что в качестве первого предположения он исходит из того, что "мы не дойдем до этой стадии. Все закончится гораздо раньше. По моему мнению, мы даже не дойдем до стадии остановки экономики".



"Второе предположение: бибистская сторона состоит из очень жестокого, очень трусливого и очень нерешительного меньшинства. Мы знаем, как бороться. Они - нет. Война будет короткой. Жестокой и короткой. Те, кто руководит этими процессами - как уже говорилось - это Черные флаги, и я им доверяю".



В другом сообщении, опубликованном несколько дней назад, Даган написал, что существует "больше причин, чем необходимо" для того, чтобы "убрать правительство из нашей жизни". Я полагаю, что это возможно демократическим путем. Наша деятельность идет в правильном направлении. Но у меня есть опасение, что правительство будет проводить антидемократические действия, а против них - все, что разрешено. И я не боюсь гражданской войны. Тем, кто цокает языками, я говорю: на незаконное институциональное насилие (а мы все знаем разницу) нужно отвечать гражданским насилием. Вот как это бывает, когда на карту поставлено будущее страны".