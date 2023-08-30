



Бывший и.о. генпрокурора Израиля: надо тщательно изучить применение Pegasus



Бывший и.о. генпрокурора Израиля Дов Эльдад, говоря о комиссии, которая, как ожидается, будет создана для проверки шпионских программ, обрушился на сотрудников полиции за использование запрещенного программного обеспечения.



В интервью радио Галей Исраэль Эльдад сказал: "Вопрос о Pegasus требует тщательного и независимого расследования, которому будет доверять общественность. Очень жаль, что этот вопрос превратился в политический спор между сторонниками правительства и его противниками".



“Все, кто кричит "демократия", кто хочет демократии и свободы, не должны успокаиваться, пока этот вопрос не будет окончательно решен", - добавил Эльдад. "Здесь произошел инцидент, когда они использовали средства, запрещенные законом. Это действительно нарушение одной из самых основных характеристик демократического общества - права человека на частную жизнь".