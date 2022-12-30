



Бывший главный раввин Москвы: евреи должны уезжать из России, пока можно



Пинхас Гольдшмидт считает, что российские власти могут попытаться «перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину». Невестка раввина ранее говорила о давлении на него из-за отказа поддержать боевые действия на Украине



Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт считает, что представителям еврейского сообщества в России следует покинуть страну, «пока можно», прежде чем их «сделают козлами отпущения» за трудности, вызванные военной операцией на Украине. Об этом он сказал в интервью The Guardian.



По словам Гольдшмидта, в России растет уровень антисемитизма. «Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать», — заявил он.



Бывший раввин считает, что всякий раз, когда «политическая система [России] оказывалась в опасности», власти страны пытались «перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину». Подобное происходило «в царские времена и в конце сталинского режима», сказал он.

