



Бывший глава ШАБАКа: силовые структуры - последний барьер

Бывший глава ШАБАКа Юваль Дискин обратился к руководителям силовых структур: начальнику Генштаба, начальнику полиции, главам ШАБАКа и Моссада: "В законах, которым вы подчиняетесь, четко сказано, что вы подчиняетесь всему правительству, а не только премьер-министру. Поэтому, в силу подчиненности правительству, вы не обязаны получать разрешение на встречи с министрами, чтобы донести до них свою оценку ситуации и поделиться с ними любой другой информацией, которую, по вашему мнению, необходимо знать министрам. Это не только их право, но и обязанность министров - получать информацию о положении дел непосредственно от вас".



В своих словах Дискин также обратился к комиссии по назначению высших должностных лиц на государственной службе.



"Вы должны определить, что кандидат на руководящую должность в системе безопасности, который не готов соблюдать принцип подчинения судебным решениям и указаниям юридического советника правительства, - не может занимать руководящую должность вообще и в системе безопасности в частности! Вы - самый последний барьер перед крахом демократического, еврейского государства Израиль в духе ценностей Декларации независимости!" - заключил он.

