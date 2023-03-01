



Бывший глава ШАБАКа: гражданская война может начаться в течение считанных недель





Бывший глава ШАБАКа Йоваль Дискин сегодня утром (среда) присоединился к протестующим против реформы судебной системы и резко обрушился на правительство во время своей речи в Тель-Авиве. Он предупредил, что "в течение нескольких недель мы можем оказаться на грани гражданской войны". нарушении общественного порядка.



"Я знаю, что ШАБАК и полиция Израиля сделают все, чтобы свести счеты с террористами, но я не могу не сказать, что мое сердце также на стороне жителей деревни Хавара", - сказал Дискин в начале своего выступления. "Погромщики - это клеймо Каина на лице еврейского народа. Я стыжусь и осуждаю этих бунтовщиков, они не мои братья и не будут моими братьями. Они - позор для нашего народа. Мы должны жестко свести с ними счеты".



"Друзья, мы находимся посреди волны терроризма, что нелегко, но не волнуйтесь, нашей личной безопасностью руководит преступник, обвиняемый в руках национального министра ТикТок, - добавил бывший глава ШАБАК. Его задача -создание двунационального государства, разрушая по дороге наши отношения с Европой, США и нашими соседями на Ближнем Востоке. Это и есть национальная безопасность".



Дискин продолжил нападки на правительство, заявив, что "это проклятое правительство преуспело в деградации нашей национальной безопасности до ужасающе низкого уровня, возможно, худшего в нашей истории. Это не правое правительство, это правительство террористов. Без национальной устойчивости не будет национальной безопасности. Национальная устойчивость требует единства, а для этого нам нужны общие ценности, которые, в свою очередь, вытекают из согласия с праведностью пути. Тот факт, что насильственный государственный переворот продолжается в эти трудные дни, вредит единству и праведности пути. Так государство Израиль достигает грани внутреннего социального распада и серьезного раскола. В течение нескольких недель мы можем оказаться на грани гражданской войны".