



Бывший глава Моссада призывает к компромиссу в судебной реформе

Группа бывших советников по национальной безопасности, в том числе несколько назначенных премьер-министром Нетаниягу, в субботу призвали противоборствующие стороны относительно стремления правительства радикально преобразовать судебную систему встретиться для достижения компромисса.



В письме, направленном спикеру Кнессета Амиру Охане, бывшие помощники, включая бывшего главу Моссада и близкого соратника Нетаниягу Йоси Коэна, предупредили, что социальные и политические разногласия "ставят под угрозу национальную устойчивость".



"В последнее время очагом напряженности стала судебная реформа. Прозвучавшие экстремистские комментарии показывают глубину раскола в обществе. Ощущение кризиса и беды становится все сильнее, потому что нет никаких серьезных усилий для достижения соглашений любого типа", - сказано в письме.



По словам бывших советников, лидеры коалиции и оппозиции должны провести "серьезный диалог без предварительных условий для достижения согласованных рамок в отношениях между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти".



Письмо подписали большинство советников по национальной безопасности с момента создания этой должности в 1999 году (во время первого пребывания Нетаниягу на посту премьера).



Также в субботу более 500 выпускников престижной военной программы Talpiot подписали письмо с призывом к правительству немедленно прекратить принятие предлагаемых изменений.



"Выдвигаемые в данный момент законодательные изменения нанесут ущерб гражданам, стране и безопасности", — написали они.



Кроме того, группа из 18 бывших судей Верховного суда выступила с заявлением в субботу, предостерегая от планов коалиции, которые, по их словам, ослабят демократию Израиля.



"План представляет серьезную угрозу не только судебной системе, но и характеру [политической] системы и образа жизни в Израиле, в частности, возможности справедливо и эффективно защищать основные права каждого человека. Мы считаем своим долгом предупредить об этой опасности до того, как она осуществится", — написали судьи в открытом письме, опубликованном в Calcalist Business daily.



Среди подписантов были бывшие главные судьи Аарон Барак и Дорит Бейниш. Первый дал серию интервью в прошлом месяце, в которых он резко выступил против предложенного правительством ниспровержения судебной системы.



Голосование комитета по некоторым предложениям по реформе назначено на понедельник, 13 февраля, перед первым пленарным чтением. Законопроект должен пройти три чтения, чтобы стать законом, и коалиция указала, что стремится провести закон через Кнессет к апрелю.



