



Бывший глава Моссада обеспокоен ролью Бен-Гвира и Смотрича в правительстве

Бывший глава Моссада Тамир Пардо в интервью 12-му каналу вечером 9 сентября заявил, что строительство в Иудее и Самарии "жизненно важно" для государства Израиль. При этом Пардо утверждает, что назначения министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира вредят общинам Иудеи и Самарии, обвинив их в том, что они “придерживаются принципа апартеида".



"То, что было сделано после выборов, является катастрофой для государства Израиль. Тот факт, что премьер-министр Нетаниягу поставил Бен-Гвира на центральную позицию, по сути, изменил стратегический статус государства Израиль и подвергает его экзистенциальной опасности", – считает он.



"Правительствам Израиля на протяжении 55 лет удавалось действовать осторожно. Даже если требовались и проводились не совсем демократические мероприятия, у Израиля всегда находилось убедительное объяснение", – пояснил Пардо. “В январе прошлого года было сформировано правительство, в котором два центральных министра – это те, чей подход – это принцип апартеида".



По его мнению, тот факт, что на одной территории одни проживают по военным законам, а другие по израильским – это апартеид по определению".



Интервью состоялось через несколько дней после того, как Пардо дал интервью Associated Press, в котором обвинил израильское правительство в установлении "системы апартеида" в Иудее и Самарии.



"Здесь существует государство апартеида", – сказал Пардо, добавив: "На территории, где людей судят по двум правовым системам, это и есть государство апартеида".

