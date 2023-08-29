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Бывший глава Моссада о ливийском скандале: надо было проявить сдержанность
29.08.2023 09:18 Аркадий Бочаровский

Бывший глава Моссада о ливийском скандале: надо было проявить сдержанность


Бывший глава Моссада и Совета Национальной Безопасности Израиля Эфраим Халеви дал интервью радио 103FM в связи с продолжающимся скандалом вокруг публикации информации о встрече израильского министра иностранных дел Эли Коэна с главой МИД Ливии.

Халеви сказал: "Очень жаль, что политические соображения министра возобладали над профессиональными".

Израильская пресса обвиняет Коэна в “непрофессионализме” и “стремлении к пиару”.

Эфраим Халеви указал на то, что Ливия являлась одним из очагов поддержки палестинского терроризма. В настоящий момент страна разорвана на части гражданской войной, и несмотря на то, что у Израиля нет экономических интересов в Ливии, политические соображения по-прежнему важны.

Халеви напомнил о том, что в свое время ЦРУ и Моссаду удалось добиться того, что ливийский лидер Муамар Каддафи отказался от ядерного проекта - при этом израильская роль никак не афишировалась.

Говоря о скандале с Коэном, Халеви сказал: "Здесь произошел серьезный сбой, требовалась сдержанность в публикации".

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