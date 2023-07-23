



Бывший глава Моссада Йоси Коэн потребовал остановить реформу



Бывший глава Моссада Йосси Коэн, которого некоторое время называли “наследником” Нетаниягу опубликовал 24 июля в газете "Едиот Ахронот" статью, в которой он призывает остановить законодательную реформу “ради диалога”.



"Последние несколько месяцев стали для меня личным вызовом, с которым я не сталкивался за все мои 42 года работы в сфере национальной безопасности - сначала в ЦАХАЛе, как боец и командир в боевых частях, затем в Моссаде на различных оперативных должностях вплоть до поста главы Моссада, а затем и главы Штаба национальной безопасности. Именно поэтому в последнее время я делаю все возможное, чтобы соединить разных людей, из разных секторов, с разными мнениями - и все это ради одной главной цели, которая заключается в том, чтобы прийти к более корректному процессу переговоров". "К сожалению, эти усилия других людей и мои усилия не увенчались успехом", - написал Коэн.



Коэн утверждает, что необходимо остановить законодательную реформу и начать переговоры для достижения договоренностей. "Поэтому, как представитель девятого поколения Израиля, внук и сын подпольщиков, основателей страны и ее строителей, и как человек, черпающий вдохновение в любящем и принимающем иудаизме, в решительных лидерах, либералах и демократах, тех, кто, как и я, верит в демократию и иудаизм в их неразрывном сочетании настоящим я призываю к прекращению законодательного процесса и к немедленному и срочному диалогу между различными группами, представляющими разные мнения, с целью достижения того самого национального консенсуса, который существовал на протяжении многих лет".