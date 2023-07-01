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Бывший генпрокурор Израиля - судьям по делу 4000: это теракт
01.07.2023 14:53 Алина Груднева

Бывший генпрокурор Израиля - судьям по делу 4000: это теракт

Бывший генпрокурор Израиля Моше Ладор резко прокомментировал заявление судей относительно процесса над премьер-министром Биньямином Нетаниягу по "делу 4000".

"Судьи в лучшем случае наугад выслушивали ряд свидетелей и могли составить временное впечатление, когда перед ними не было полной картины. Что же они подумали? Это настоящий теракт, так дела не ведут", - возмутился он.

Напомним, ранее судьи сказали, что будет трудно доказать факт преступления по обвинению в коррупции, потому стоит отозвать пункт обвинения.
 

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