



Бывший генпрокурор Израиля: Нетаниягу понимает, до тюрьмы - недалеко

Бывший генеральный прокурор Моше Ладор выступил в рамках шоу “Встреча с Прессой”. Среди прочего, он говорил о суде над будущим премьер-министром. "Нетаниягу понимает, что его юридическая ситуация очень плохая, если его осудят, то расстояние до тюрьмы будет небольшим", - сказал он.



Бывший государственный прокурор сообщил, что "в Государстве Израиль восприятие и роль верховенства закона и судебной системы резко меняется, драматическим и чрезвычайно тяжелым образом. Первым, кто понял это и первым, кто выступил против этого, был господин Нетаниягу. Это было его мнение все эти годы, и вот теперь он, очевидно, соглашается сформировать коалицию, которая идет вместе с теми, кто продвигает эти инициативы".



"Это не было навязано ему", - продолжил он, атакуя будущего премьер-министра. "По одной однозначной и ясной причине - в отличие от пропаганды, он и его адвокаты понимают, что в этом деле он находится в очень плохой ситуации. Если он будет осужден по трем очень легким обвинениям, выдвинутым против него, он знает, что расстояние отсюда и до тюрьмы невелико."

