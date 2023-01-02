



Бывший генерал ЦАХАЛа: Это правительство – безумие

“Премьер-министр Биньямин Нетаньягу ставит под угрозу безопасность Израиля своими безответственными решениями”, – заявил генерал-майор Эяль Бен-Реувен в воскресном интервью, 1 января, Йоаву Минцу. “Его решения ставят под угрозу безопасность страны”.



“Я не боюсь столкновения между Галантом и Смотричем, я боюсь неизбежного столкновения между солдатами ЦАХАЛа и теми, кто находится под командованием Смотрича” , – добавил он.



Генерал сослался на нынешнюю “странную” ситуацию, в которой есть фактически два министра обороны, сказав: “Все, что происходит в этом правительстве, – безумие. На мой взгляд, это серьезная проблема, что премьер-министр, отвечающий за нашу безопасность, экономику и за всех нас принимает решения, граничащие с безответственностью вплоть до угрозы безопасности страны”.



“Все основные ценности эффективного функционирования правительства, здоровой организации просто отброшены!” – сказал Эяль Бен-Реувен.



О назначении Йоава Галанта министром обороны Бен-Реувен сказал: “Я очень хорошо его знаю, он может быть прекрасным министром обороны. Это не проблема. Проблема в том, что ему дали развалившееся министерство обороны”.



“Сообщение народу Израиля ясно – можно быть преступником, можно нарушать закон, можно подстрекать. Ты не можешь быть командиром ЦАХАЛа или занимать высокие посты на государственной службе, но ты можешь быть избран – ты можешь быть в правительстве!”, – считает генерал.



Относительно уголовного дела против Нетаниягу, Бен-Реувен дал свои комментарии: “Что это за закон, который будет служить лично премьер-министру?”

Позже Бен Реувен вернулся к вопросу безопасности и упомянул о тревожной возможности того, что “министр обороны скажет одно, а Смотрич – другое”.



На вопрос, возможно ли столкновение Галанта и Смотрича, он ответил, что “Меня больше волнует, что будет между солдатами ЦАХАЛа и командованием Смотрича! Все будут принимать разные решения”.

