



Бывший французский депутат Меир Хабиб: мне не предлагали стать послом



Бывший французский парламентарий Меир Хабиб ответил на сообщения о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность назначения его следующим послом Израиля во Франции.



"Я французский израильтянин, поэтому технически я могу быть послом Израиля. Как я уже сказал, я люблю Израиль и Францию ​​так же сильно, как люблю своих мать и отца", — сказал Хабиб в интервью i24NEWS France.



"Если однажды премьер-министр Нетаниягу предложит мне быть послом — я приду к вам в студию, чтобы сообщить мой ответ", — добавил Хабиб.



Должность посла Израиля во Франции будет вакантной в течение следующих двух недель после того, как нынешний посол Яэль Герман уйдет в отставку.



Офис премьер-министра заявил в ответ на сообщения в СМИ, что Нетаниягу в настоящее время не занимается вопросом назначения посла Израиля в Париже.

