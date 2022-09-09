



Бывший друг Путина: он может применить ядерное оружие, но ему не позволят

Бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что в теории российский лидер может использовать ядерное оружие, но его ближайшее окружение может саботировать этот приказ.



"Вроде как бы оно (ядерное оружие. – ред.) есть, "мы – ядерная держава"... "Мы" – я имею в виду Россию. Но имеется в виду, что как "вторая армия в мире". Вот из этой же оперетты", – отметил бывший друг Путина.



"Понимаете, дело в том, что применение ядерного оружия, тем более тактического ядерного оружия, – это для Путина все равно, что взорвать атомную станцию в России. Даже не в Украине", – пояснил Пугачев.



По его мнению, применению ядерного оружия также препятствует меркантильность окружения Путина.



"Во-первых, Путин – не диктатор уровня Гитлера, который может приказать – и просто все исполнится. Мы же понимаем, что это кланы, это деньги. Это не Советский Союз. Это страна, где основной идеей и основной мечтой было накопить денег, украсть денег, заработать денег – и уехать куда-нибудь на Запад, пожить", – считает он



"Просто если вы нацелились на это... Вы представьте: команда Путина... А я знаю просто персонально каждого лично. Они пришли с расчетом максимум на четыре года. Вот именно с этой целью: заработать денег – и куда-нибудь свалить", – отметил Пугачев.