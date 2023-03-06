



Бывший директор Минфина: Судебная реформа пойдет на пользу экономике Израиля

Экс-директор Министерства финансов Шмуэль Славин имеет за плечами многолетний опыт работы в коммерческой и финансовой сфере Израиля, в том числе в качестве экономического советника премьер-министра Ицхака Шамира. Он также является исследователем Института харедим по связям с общественностью.



В воскресенье Шмуэль Славин в интервью “Макор Ришон” сказал: “Разговоры о надвигающейся экономической катастрофе – не более чем сущий вздор”, подчеркнув: “Мы, профессионалы, умеем смотреть в прошлое и анализировать настоящее, но любой, кто предсказывает будущее, делает это с политическим пристрастием”.



“Я поддерживаю реформу – это не десять заповедей – но в целом я за нее. На мой взгляд, это не только не навредит, но и принесет пользу экономике Израиля”.



“Я разговариваю с юристами, которые жалуются, что с тех пор, как было принято решение Аарона Барака об апропиме – постановлении, в котором говорится, что судья должен исследовать предполагаемые намерения сторон контракта, не ограничиваясь его формулировками – они теряют клиентов”, — объясняет Славин. “Говорят, мы сидим над составлением контракта десятки часов, стоим больших денег, а потом приходит Аарон Барак и одним ударом пера отметает то, что написано в контракте”.



“Неудивительно, что большинство иностранных компаний настаивают на том, что если дело дойдет до суда, то он будет не в Израиле. В Лондоне то, что написано в контракте,то и есть”, – говорит он. “А в Израиле судьи пишут стихи вместо приговоров”.



По словам Славина, Израиль подходит к судебной реформе в отличной форме.



“Они угрожают, что рейтинговые службы понизят рейтинг Израиля. На самом деле они проверяют многие параметры в каждой экономике”, – отмечает он. “Особенно важно отношение долга к ВВП”.



Низкое отношение долга к ВВП указывает на то, что экономика производит достаточное количество товаров и услуг, чтобы быть в состоянии погасить свои долги без возникновения новых обязательств. У Израиля одно из самых лучших соотношений долга к ВВП в ОЭСР. В Японии этот коэффициент равен 164, в Сингапуре – он равен 126, в США – 110, а в Великобритании – 90.



То же самое касается уровня инфляции в Израиле, который занимает третье место после Японии и Швейцарии. Темпы роста Израиля в прошлом году достигли 6,5%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Уровень безработицы здесь один из самых низких в мире, а резервы страны составляют 202 миллиарда долларов.



Другими словами, считает Славин, инвесторы поступили бы преступно глупо, если бы держали свои деньги подальше от Израиля, поскольку он меняет состав своего комитета по избранию судей.



“После принятия реформы кредитно-рейтинговые службы увидят здесь не революцию, а необходимые мелкие поправки в порядке избрания судей, а также закрепление общепризнанного принципа, что суды не могут изменять конституционные законы”, – говорит он. “То, что мы имеем в Израиле, – это политические демонстрации гегемонии, которая хочет сохранить свою власть. История знает восстания низших классов, но впервые бунтуют привилегированные богачи”.