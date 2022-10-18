



Бывших британских военных пилотов заманивают в Китай

Бывших британских военных пилотов заманивают в Китай большими суммами денег, чтобы они передали свой опыт китайским военным.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные министерства обороны.



Считается, что до 30 бывших британских военных летчиков отправились обучать членов Народно-освободительной армии Китая.



"Людям предлагается выгодный пакет. Деньги - сильный мотиватор", - заявил один из западных чиновников.



По словам западных чиновников, попытки охоты за головами пилотов продолжаются и в последнее время набирают обороты.



Представитель министерства обороны заявил, что обучение и набор пилотов не нарушают никаких действующих законов Великобритании, но официальные лица Великобритании и других стран пытаются сдерживать эту деятельность.



"Отставных британских пилотов используют для того, чтобы помочь понять, как действуют западные самолеты и пилоты, и получить информацию, которая может оказаться жизненно важной в случае любого конфликта, например, из-за Тайваня", - пишет ВВС.