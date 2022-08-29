



Бывшие руководители разведки: надо готовиться к военному конфликту с Ираном

Поскольку Иран и мировые державы, похоже, приближаются к возобновлению ядерной сделки, бывшие высокопоставленные представители израильской разведки предупредили, что ЦАХАЛ должен срочно начать подготовку к возможной военной конфронтации с Исламской Республикой и ее марионетками.



В интервью газете "Исраэль хайом" бывший глава бюро по военно-политическим вопросам Минобороны Амос Гилад и бывший советник по национальной безопасности генерал-майор (в отставке) Яаков Амидрор заявили, что усилия по предотвращению ядерного соглашения на данном этапе не дадут результата, поэтому Израиль должен быть готов защитить себя.



"Иранская угроза является серьезной стратегической угрозой Государству Израиль. Следует понимать, что это не просто мнение, а факт - иранцы прилагают огромные усилия для развития наступательного потенциала. В Ливане, по данным зарубежных изданий, они разместили 150 000 ракет, нацеленных на Израиль, а также ракеты большой дальности. И самое главное то, что они находятся на пороге создания ядерного оружия", — сказал Гилад.



Амидрор заявил: "Это плохая сделка, и хорошо, что Израиль ясно дал понять, что он не связан ею. Дипломатические возможности были исчерпаны после того, как американцы решили добиваться соглашения практически любой ценой. Любым способом, который не требует применения силы, чтобы убедить иранцев, потому что Иран не останавливается ни перед каким дипломатическим или экономическим давлением. Это требует от нас убедиться, что мы готовы к силовому варианту развития ситуации".



Гилад тоже считает, что формирующийся ядерный пакт — это плохо, хотя и говорит, что в нынешней ситуации все варианты одинаково плохи.



«Вопрос в том, идти ли с США или критиковать их. США будут решать, продлевать соглашение или нет, с нами или без нас, и у нас есть возможность повлиять на этот вопрос. Теоретически, если мы пойдем против них, мы ничего не выиграем. Мы должны понимать, что мы не можем напасть на Иран без согласования с США по разным причинам. Поэтому возможен острый диалог с США, но не публично. Мы должны укреплять связи с западными странами и зарождающиеся связи с арабскими государствами. Это мультипликатор силы, но в то же время мы не должны впадать в иллюзию, что здесь будет региональное НАТО".