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Бывшие послы призывают Нетаниягу остановить реформу
23.07.2023 12:31 Ирина Демьянова

Бывшие послы призывают Нетаниягу остановить реформу

Десятки бывших послов написали письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, призывая его остановить вызывающую споры судебную реформу, пока Кнессет обсуждает законопроект об отмене основания разумности, сообщает новостной сайт Walla.

"Мы,  десятки послов, с тревогой наблюдаем за процессами в Израиле, которые ведут к подрыву его международного авторитета и перегрызают его жизненно важные связи в мире. Мы особенно обеспокоены видимым разрывом, который образовался с нашими лучшими друзьями, Соединенными Штатами", — говорится в письме бывших послов о недавней напряженности в отношениях с администрацией Байдена.

Президент США Джо Байден выступил против стремления коалиции провести более широкую реформу судебной системы и призвал Нетаниягу замедлить процесс и достичь широкого консенсуса, прежде чем принимать значимые конституционные изменения.

В письме содержится призыв к премьер-министру остановить принятие законодательства до того, как страна упадет в "зловещую пропасть".

 

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