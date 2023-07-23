



Бывшие послы призывают Нетаниягу остановить реформу

Десятки бывших послов написали письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, призывая его остановить вызывающую споры судебную реформу, пока Кнессет обсуждает законопроект об отмене основания разумности, сообщает новостной сайт Walla.



"Мы, десятки послов, с тревогой наблюдаем за процессами в Израиле, которые ведут к подрыву его международного авторитета и перегрызают его жизненно важные связи в мире. Мы особенно обеспокоены видимым разрывом, который образовался с нашими лучшими друзьями, Соединенными Штатами", — говорится в письме бывших послов о недавней напряженности в отношениях с администрацией Байдена.



Президент США Джо Байден выступил против стремления коалиции провести более широкую реформу судебной системы и призвал Нетаниягу замедлить процесс и достичь широкого консенсуса, прежде чем принимать значимые конституционные изменения.



В письме содержится призыв к премьер-министру остановить принятие законодательства до того, как страна упадет в "зловещую пропасть".



