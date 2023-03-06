



Бывшие командующие ВВС поддержали пилотов-отказников



Бывшие командиры ВВС разных поколений направили решительное письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру обороны Йоаву Галанту, в котором они поддержали нынешнего командующего силами в условиях протеста пилотов запаса, а также потребовали немедленно найти выход из кризиса.



"Мы с большой тревогой следим за процессами, происходящими в эти дни в государстве Израиль и в ВВС, - написали бывшие командующие ВВС, - из глубокого знакомства с центральным и особым значением ВВС в национальной безопасности, мы обеспокоены последствиями этих процессов и серьезной и ощутимой опасностью, угрожающей национальной безопасности страны Израиль".



"Основой силы ВВС является особая сплоченность их личного состава, как в полевых частях, так и в резерве, - добавили они, - все военнослужащие корпуса движимы глубоким чувством миссии и верой в правильность выбранного пути. Мы поддерживаем командующего ВВС и его людей, прося их остановиться и как можно скорее найти выход из сложившейся ситуации".



Как уже сообщалось, вчера 37 пилотов запаса 69-й истребительной эскадрильи ВВС объявили, что не явятся на тренировку в знак протеста против правовой реформы. Пилоты объявили, что они явятся на оперативные мероприятия. Вместо учебного дня они намерены провести собрание резервистов, на котором будет обсуждаться тема "демократия и единство народа".