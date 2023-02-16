



Бывшие главы ШАБАКа и Моссада - Герцогу: не подписывай законы правовой реформы



Более 400 высокопоставленных сотрудников силовых структур направили письмо президенту страны, в котором призвали его не подписывать законы правовой революции, продвигаемые правительством. Среди подписавших письмо можно найти бывшего главу ШАБАКа Надава Аргамана, бывшего главу Моссада Тамира Пардо и заместителя начальника Генштаба и бывшего министра Матана Вильнаи.



Это большая группа высокопоставленных командиров ЦАХАЛа, оборонного ведомства, полиции и дипломатической службы, которые обратились напрямую в официальном письме к президенту Герцогу. "Как Вы собой упомянули в своей речи, поспешные законодательные шаги представляют собой правовую революцию, которая приведет к горю на протяжении поколений", - написали они.



В письме говорится: "Мы, люди, возглавлявшие систему безопасности Израиля, воспитанные на его ценностях, защищавшие его на поле боя и на дипломатической арене, со священным страхом призываем предотвратить смертельный удар по этим ценностям."



По их словам, "в ситуациях, когда под угрозу ставится верховенство закона и независимость судебной системы, первыми под удар попадают солдаты ЦАХАЛа и сил безопасности, их физическая и юридическая защита."



"Эти шаги позволяют подчинить все государственные механизмы случайному коалиционному большинству без реального разделения властей", - добавили они.



Они заявили, что считают предотвращение принятия этих законов делом первостепенной важности. "Хорошо подумайте, прежде чем подписывать законы, противоречащие еврейско-национальному, демократическому и прогрессивному характеру Израиля в духе Декларации независимости - для этого вам были даны полномочия подписывать законы как условие их вступления в силу."