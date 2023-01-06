



Бывшему президенту Мавритании запретили покидать страну

Мавританская полиция в аэропорту Нуакшота не позволила бывшему президенту Мохаммеду ульд Абдель Азизу выехать за границу.



Об этом заявил сам экс-президент Мавритании Абдель Азиз, сообщает ВВС.



По его словам, он собирался сесть на рейс Air France, когда полицейские сказали ему, что ему запрещено покидать страну. Они также изъяли его паспорт.



"Я бывший президент Мохамед ульд Абдель Азиз. Политическая полиция не позволяла мне выезжать за границу. Хотя я не нахожусь под судебным надзором. У них нет законных оснований не допускать меня к поездке", - сказал экс-президент.



Бывший президент вместе с высокопоставленными чиновниками, работавшими под его началом с 2008 по 2019 год, находятся под следствием по обвинениям в коррупции и бесхозяйственности.



Мохаммед ульд Абдель Азиз считает, что он стал жертвой политического сведения счетов.