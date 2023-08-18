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Бывшего канцлера Австрии обвинили во лжи
18.08.2023 14:09 Алина Груднева

Бывшего канцлера Австрии обвинили во лжи

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц обвинен в даче ложных показаний перед парламентом.

Об этом 18 августа сообщила австрийская специализированная прокуратура, расследующая экономические преступления и случаи коррупции.

Ожидается, что судебный процесс по делу Курца стартует 18 октября. В случае признания вины экс-канцлера Австрии могут приговорить к лишению свободы на срок до трех лет.

Напомним, Курц подал в отставку после того, как против него было начато расследование по подозрению в даче взяток в обмен на положительное освещение его деятельности.

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