



Бывшая первая леди Перу сбежала в Израиль после запроса об экстрадиции

Элиан Карп, бывшая первая леди Перу, прилетела из США в Израиль, чтобы избежать экстрадиции в Перу по делу об отмывании денег.



Об этом заявил премьер-министр Перу Альберто Отарола в среду на пресс-конференции в Лиме, пишет jpost.



"Министерство юстиции США проинформировало посольство Перу в США о том, что Элиан Карп вылетела в Израиль по своему израильскому паспорту", ​​— сказал он.



У Перу нет договора об экстрадиции с Израилем.



Карп была первой леди Перу с 2001 по 2006 год. Родившаяся во Франции в еврейской семье, она антрополог, познакомившаяся со своим мужем, бывшим президентом Перу Алехандро Толедо, когда они оба были студентами Стэнфордского университета. Прежде чем получить докторскую степень в Калифорнийском университете, Карп получила степень бакалавра в Еврейском университете в Иерусалиме.



В апреле Толедо был экстрадирован из США в Лиму, где сейчас находится в тюрьме. Его обвиняют в получении взяток в размере десятков миллионов долларов в обмен на контракты на общественные работы. Толедо отрицает все нарушения.



Власти Перу также пытались экстрадировать Карп из США по отдельному делу о хищениях, в котором участвовали Карп, ее мать и ее муж.



В 2013 году перуанская прокуратура обнаружила, что Ecoteva Consulting Group, офшорная компания в Коста-Рике, основанная Толедо, использовалась для оплаты ипотечных кредитов на дорогую недвижимость для матери Карп, Евы Ферненбург. Первоначально Толедо утверждал, что деньги от этой компании поступили из репараций, выплаченных Германией Ферненбург, пережившей Холокост. Позже он заявил, что деньги поступили от израильского бизнесмена Йосси Маймана.



Прокуратура считает, что деньги, использованные для создания Ecoteva, поступили от взяток, и поэтому добивается приговора к 16 годам и 8 месяцам заключения как для Толедо, так и для Карп. 20 апреля калифорнийский судья постановил вернуть Карп паспорт.





