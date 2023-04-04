



Бюджет Министерства туризма увеличится на 650 миллионов шекелей

Министр туризма Хаим Кац согласился с Казначейством, что бюджет его министерства на 2023-2024 годы составит 1,74 миллиарда шекелей.



Это на 650 миллионов шекелей больше по сравнению с бюджетом, который был вынесен на рассмотрение Кнессета и оценивался в 1,09 миллиарда шекелей.



"Согласованный бюджет даст министерству инструменты, необходимые для продолжения его важной работы, развития туризма и укрепления экономики. Мы установим измеримые цели для оптимального исполнения и реализации бюджета. въездного туризма к новым достижениям и рекордам", - сказал Кац.

