



Бюджет ЕС на 2023 год должен учитывать Украину, энергетику и пандемию

Благодаря 853 млн евро, добавленным в проект бюджета Еврокомиссии, евродепутаты увеличили финансирование инициатив для поддержки вынужденно перемещенной украинской молодежи через программу Erasmus и Европейский корпус солидарности. Финансирование поддержит и украинских исследователей через такие проекты как Мария Кюри в рамках Horizon Europe.



Также евродепутаты усилили программы, в частности: