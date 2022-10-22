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Бюджет ЕС на 2023 год должен учитывать Украину, энергетику и пандемию
22.10.2022 15:01 Евгения Маркова

Бюджет ЕС на 2023 год должен учитывать Украину, энергетику и пандемию

Благодаря 853 млн евро, добавленным в проект бюджета Еврокомиссии, евродепутаты увеличили финансирование инициатив для поддержки вынужденно перемещенной украинской молодежи через программу Erasmus и Европейский корпус солидарности. Финансирование поддержит и украинских исследователей через такие проекты как Мария Кюри в рамках Horizon Europe.

Также евродепутаты усилили программы, в частности:

  • гуманитарная помощь на 250 млн евро,
  • фонд предоставления убежища, миграции и интеграции с повышением финансирования в 100 млн евро,
  • инструмент управления границами и визами – 25 млн евро,
  • "Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества" (NDICI - Global Europe) для южного и восточного соседства ЕС со 162 млн евро,
  • Европейский оборонный фонд и военная мобильность с 80 млн евро.

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