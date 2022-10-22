Бюджет ЕС на 2023 год должен учитывать Украину, энергетику и пандемию
Благодаря 853 млн евро, добавленным в проект бюджета Еврокомиссии, евродепутаты увеличили финансирование инициатив для поддержки вынужденно перемещенной украинской молодежи через программу Erasmus и Европейский корпус солидарности. Финансирование поддержит и украинских исследователей через такие проекты как Мария Кюри в рамках Horizon Europe.
Также евродепутаты усилили программы, в частности:
- гуманитарная помощь на 250 млн евро,
- фонд предоставления убежища, миграции и интеграции с повышением финансирования в 100 млн евро,
- инструмент управления границами и визами – 25 млн евро,
- "Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества" (NDICI - Global Europe) для южного и восточного соседства ЕС со 162 млн евро,
- Европейский оборонный фонд и военная мобильность с 80 млн евро.