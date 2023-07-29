



"Было неприятно": президент Конго пожаловался Путину на смену самолета

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо по пути на саммит "Россия-Африка" был вынужден поменять самолет.



На это он пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, встретившись с ним в Константиновском дворце.



"Этот саммит прошел в сложной международной обстановке, потребовалось много усилий. Многие хотели, чтобы этот саммит провалился, и даже мы столкнулись с огромными сложностями, пока ехали сюда", - сказал он.



По словам Сассу-Нгессо, пересаживаться ему пришлось в Дубае. Самолет пришлось сменить, поскольку западные страховые компании не выдали ему разрешение на перелет в Санкт-Петербург.



"Таким образом, нам пришлось перенанимать самолет в Дубае, и мы прилетели сюда на маленьком джете. Это было довольно непросто, пятичасовой перелет. Я также знаю, что другие делегации тоже столкнулись со сложностями, в частности, что касается права на пролет над некоторыми странами", - пожаловался он.