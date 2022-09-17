



"Были сдвиги". Шольц охарактеризовал разговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своих беседах с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Шольца, в переговорах "были сдвиги", но не масштабные.



Об этом Шольц заявил в интервью Deutschlandfunk.



"Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными", - сказал немецкий лидер.



По словам Шольца, разговоры с Путиным проходят в "дружеском тоне", хотя политики придерживаются разных взглядов.



"Помимо требования о выводе войск, мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС", - отметил Шольц.