



Был здоров и жизнерадостен: мать Навального про новость о его смерти

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила прокомментировала новость о его внезапной смерти в тюрьме.



По словам женщины, она виделась с сыном в колонии 12 февраля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен", - сказала она.



По официальной версии, у Навального якобы оторвался тромб. Мировые лидеры уже заявили, что оппозиционера убил Кремль. В свою очередь, врач, который когда-то лечил политика, сказал, что об этом рано говорить, поскольку нужно провести вскрытие.

