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Был здоров и жизнерадостен: мать Навального про новость о его смерти
16.02.2024 15:23 Алина Груднева

Был здоров и жизнерадостен: мать Навального про новость о его смерти

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила прокомментировала новость о его внезапной смерти в тюрьме.

По словам женщины, она виделась с сыном в колонии 12 февраля.

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"Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен", - сказала она.

По официальной версии, у Навального якобы оторвался тромб. Мировые лидеры уже заявили, что оппозиционера убил Кремль. В свою очередь, врач, который когда-то лечил политика, сказал, что об этом рано говорить, поскольку нужно провести вскрытие.
 

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