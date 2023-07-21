



“Был готов, как самурай”: адвокат прокомментировал арест Стрелкова

21 июля в Москве задержали Игоря Стрелкова (Гиркина). Его адвокат Александр Молохов прокомментировал российским СМИ подробности ареста.



“Материалов дела я не видел, но да, Игоря Стрелкова действительно задержали. Предположительно, по 282-й статье — об экстремизме. Но он [Игорь], учитывая политическую ситуацию в стране, к этому был готов, как самурай”, — сказал адвокат.



Ранее в соцсети “ВКонтакте” жена Игоря Гиркина Мирослава Регинская опубликовала пост, в котором обозначила, что на момент задержания мужа она находилась в отъезде.



“Сегодня примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего не известно, на связь он не выходил”, -отметила она.



По 282-й статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Стрелкову грозит до пяти (по части 1-й) либо шести (по части 2-й) лет лишения свободы.



