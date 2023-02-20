



Буркина-Фасо официальное объявила о выводе французских войск из страны

Франция и Буркина-Фасо официально отметили окончание французских военных операций в западноафриканской стране, заявили вооруженные силы Буркина-Фасо в воскресенье после церемонии спуска флага в лагере французского спецназа, пишет Reuters.



В январе Буркина-Фасо дала Франции один месяц на вывод своих войск, поскольку прекратила действие военного соглашения, которое позволяло французским войскам сражаться с повстанцами на ее территории, сославшись на желание страны самостоятельно защищать себя.



Их отъезд знаменует собой новую главу в борьбе Буркина-Фасо с исламистскими группировками, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", которые захватили большие участки территории и вынудили бежать миллионы людей из обширного Сахельского региона к югу от Сахары.



В заявлении Генерального штаба вооруженных сил Буркина-Фасо говорится, что он вместе с руководством французского спецназа Sabre участвовал в "торжественной церемонии спуска флага, знаменующей официальное завершение действий оперативной группы на территории Буркина-Фасо".



Уход около 400 французских спецназовцев из Буркина-Фасо последовал за резким ухудшением отношений, в том числе с просьбой Уагадугу к Франции отозвать своего посла.



В прошлом году протесты противников французского военного присутствия резко возросли, отчасти из-за того, что Франция "сделала недостаточно" для сдерживания повстанческого движения.