



Бунт в правительстве?

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир проведет завтра специальное заседание фракции. Поводом послужило состоявшееся ранее заседание кабинета министров, в ходе которого Нетаниягу отказался выполнить требование Бен-Гвира и ввести ограничения для террористов без дополнительного обсуждения, которое должно состояться после праздников.



В заявлении "Оцма Иегудит" говорится, что заседание состоится по причине того, что "премьер-министр Нетаниягу продолжает сопротивляться ужесточению условий для террористов в тюрьмах и настаивает на сохранении текущего положения, в котором они наслаждаются излишне благоприятными условиями".