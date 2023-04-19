



Бунт в бригаде Голани

Корреспонденты канала КАН и издания Макор Ришон сообщают о бунте в элитной бригаде Голани.



В одной из рот 51-го батальона бригады Голани произошел инцидент с отказом выходить на службу, бойцы оставили оружие в подразделении и покинули его в знак протеста против увольнения своего командира и замены его десантником.



Бойцы сложили оружие и разошлись по домам, потому что командир роты покидает свой пост.



По словам источника в ЦАХАЛе, с бойцами ведется диалог на тему “ценностей и командования”, чтобы вернуть их и разобраться с инцидентом. По словам источника, командир роты в Голани был переведен из-за несоответствия занимаемой должности.



Комментарий пресс-секретаря ЦАХАЛа:



"Вопрос в настоящее время расследуется и будет разрешен соответствующим образом".



По сообщению канала КАН, бойцы вернулись на базу.