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Бунт в бригаде Голани
19.04.2023 10:58 Аркадий Бочаровский

Бунт в бригаде Голани

Корреспонденты канала КАН и издания Макор Ришон сообщают о бунте в элитной бригаде Голани.

В одной из рот 51-го батальона бригады Голани произошел инцидент с отказом выходить на службу, бойцы оставили оружие в подразделении и покинули его в знак протеста против увольнения своего командира и замены его десантником.

Бойцы сложили оружие и разошлись по домам, потому что командир роты покидает свой пост.

По словам источника в ЦАХАЛе, с бойцами ведется диалог на тему “ценностей и командования”, чтобы вернуть их и разобраться с инцидентом. По словам источника, командир роты в Голани был переведен из-за несоответствия занимаемой должности.

Комментарий пресс-секретаря ЦАХАЛа:

"Вопрос в настоящее время расследуется и будет разрешен соответствующим образом".

По сообщению канала КАН, бойцы вернулись на базу.

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